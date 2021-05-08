Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırıda bulundu. Bu saldırının ardından Mescid-i Aksa'nın önemi yeniden gündeme geldi. Peki, Mescid-i Aksa nerede?

İsrail polisi, Ramazan ayında Kadir Gecesi öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen saldırının ardından dünyadan tepki yağarken, Mescid-i Aksa'nın tarihi konumu, nerede olduğu ve İslam dini için öneminin ne olduğu merak konusu oldu.

Mescid-i Aksa hakkında bilgi almak isteyenler, ''Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? Mescid-i Aksa'da neler oluyor?" sorusuna yanıt arıyor.

İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kalmıştı.

Peki, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? İşte, Mescid-i Aksa hakkında bilgiler...

MESCİD-İ AKSA NEREDE, ÖNEMİ NEDİR?

Mescid-i Aksa, Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunmaktadır. Bu alanın yüzölçümü, yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşımaktadır.

Doğu Kudüs'te yer alan ve Müslümanlar için oldukça önem arz eden Mescid-i Aksa, tarihte birçok devletin ve milletin ilgi odağı olmuştur.

Kubbet-üs-Sahra'nın yanında bulunan Mescid-i Aksa, 17 kapı ve 4 minareden oluşmaktadır. İslamiyet dinindeki en önemli üçüncü kutsal mekandır.

Müslümanlar'ın ilk Kıble yönü olan Mescid-i Aksa hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir kısım vardır:

"Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."

MESCİD-İ AKSA HAKKINDA BİLGİLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alandır.

Müslümanlar tarafından ilk kıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra’dan İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle kutsaldır.

İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı.

Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.

Selahaddin Minberi'nin birebir kopyası, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılarak 2007 yılında Kıble Mescidine yerleştirildi.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapmakta ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016 tarihinde Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve 6'ya karşılık 24 oyla kabul etmişti.

Karar tasarısı daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı. UNESCO Dünya Mirası Komitesi ise 7 Temmuz 2017'de İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul etmişti.