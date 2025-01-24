Mescid-i Aksa’da ateşkes sonrası ilk cuma namazı

İHA
Gazze Şeridi'nde ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Doğu Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Sabah saatlerinden itibaren İsrail’in kontrol noktalarını geçen Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.
50 BİN MÜSLÜMAN SAF TUTTU
Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin Aksa'ya girişini engelledi.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre İsrail'in engellemelerine rağmen ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'daki ilk cuma namazında 50 bin Müslüman saf tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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