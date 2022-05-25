Mersin'de hasat edilen salebin kilosu 300 TL'den satılıyor

Erdemli ilçesinde kilosu 300 TL'den alıcı bulan salep, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak üretimi yapılan salebin hasadı başladı.

İHA'nın haberine göre; kilosu 300 TL'den satılan salep, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

"5 dönüm alanda dikimi yapılan saleplerden 4 ton rekolte bekleniyor"

Kilosu 300 TL'den alıcı bulan salep, üreticilerin yüzünü güldürürken, hasada katılan Erdemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri Birliği Başkanı Adem Arslan, "Dünyada en değerli bitkiler arasında olan salep bitkisi artık ilçemizde de yaygınlaşmaya başladı. İlçemizde bu yıl 5 dönüm alanda dikimi yapılan saleplerden 4 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl kilosu 120 TL'den satılan salebin kilosu bu yıl 300 TL'den alıcı buluyor. Pazar sorunu olmayan ve çok talep gören salep üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle dondurma, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan salep, narenciyeye alternatif olarak geliri en yüksek olan bir bitki. Dikmesi ve üretimi çok kolay olması ile birlikte geliri yüksek olan salep, bu yıl üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan salep hasadının bütün üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol bereketli geçmesini dilerim." dedi.

"Saleplerimiz olgunlaştı ve hasat zamanı geldi"

Erdemli’de 1 dönüm alanda salep üretimi yapan İlyas Kalay da "Narenciyeye alternatif ürün olarak 2 yıl önce salep üretimine başladım. İlk hasadımızı yapıyoruz. Diğer ürünlere oranla ilaç ve gübre masraflarının yanı sıra işçiliği de az olan bir ürün. Saleplerimiz olgunlaştı ve hasat zamanı geldi. Saleplerimizin alıcı sıkıntısı yok, hazır. İnşallah gelecek yıllarda üretim sahasını çoğaltarak ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayacağız.” diye konuştu.





















