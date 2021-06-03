Terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay göreve hazır

12’nci Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu başarıyla tamamlayan 24 yaşındaki Astsubay Çavuş Yıldız, bu kursu tamamlayan ilk kadın jandarma olarak sahadaki yerini aldı.

İzmir’de bulunan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu verildi.

Önceki yıl düzenlenen ve zorlu etaplar içeren komanda kursunu tamamlayan 20 asker arasındaki 24 yaşındaki Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, bu eğitimi alan ilk kadın jandarma oldu.

GİZLENME, KAMUFLAJ, GÖZETLEME, YAKIN DÖVÜŞ

Yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda verilen eğitimlerde iç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurlarda ter döken kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim aldı.

TATBİKAT YERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

12’nci Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu başarıyla tamamlayan Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız'ın yer aldığı timin, gerçeği aratmayan zorlu tatbikatı yerinde görüntüledi.

Timin el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullandığı görüldü.

GÖREV BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaşan tim, güvenlik önlemi aldıktan sonra beton duvarı balyozla kırarak içeri girdi.

Daha sonra hedeflerin etkisiz hale getirilmesi ile görev başarıyla icra edildi.

Meskun mahal operasyonları için eğitim ilk kadın komando göreve hazır VİDEO



ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Çocukluğundan itibaren jandarma olmayı hayal ettiğini ifade eden Yıldız, bu hayaline 3 yıl önce kavuştuğunu, Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden mezun olduktan sonra Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde asayiş tim komutanı olarak atandığını belirtti.

“İLK KADIN KOMANDOLARDAN OLMANIN GURURUNU YAŞADIM”

Yıldız yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Göreve devam ederken gönüllü olarak Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen komando temel kursuna başvuruda bulundum. Onaylandıktan sonra eğitime başladım ve kursu başarıyla bitirerek ülkemizdeki ilk kadın komandolardan biri olmanın gururunu yaşadım. Ardından söz konusu okula öğretmen olarak atamam yapıldı. Yeni görev yerimde siyah kuşak sahibi olup, okulumuzda kurs gören subay ve astsubay komandoların yakın boğuşma derslerinde eğitmen olarak görev almaktayım."





“BENİ FAZLASIYLA GELİŞTİRDİ”

Jandarma teşkilatının hem kırsalda hem de şehir içinde teröristle mücadele kapsamında göstermiş olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursuna gönüllü olarak katıldığını ifade eden Yıldız, sözlerin şu ifadeler ile devam etti:

"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.

“SİLAHLARA DAHA HAKİM OLDUM”

Kurs sayesinde kullandığım silahlara daha da hakim oldum. Seri bir şekilde tüfekten tabancaya, tabancadan tüfeğe geçiş, şarjör değişiklikleri, koridor ve cadde geçişleri, ev araması, kapı ve pencereden geçiş gibi seri operasyonlar gerçekleştirdik. Bu süreçte komutanlarım ve timimle birlikte gerçeği aratmayan tatbikatlar yaptık, bizlere çok şey kattı.

“HER ZAMAN HAZIR OLACAĞIZ”

Kurslarımız devam ediyor, ben bu kursu alan ilk kadın oldum. Kadın meslektaşlarıma da bu kursu almalarını tavsiye ediyorum. Bizlere ne tür görevler verilirse verilsin vazifemizi yapmaya her zaman hazır olacağız. Ben, bizlere bu vatanı emanet eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aynı ruh ve inançla vazifeme devam ediyorum."