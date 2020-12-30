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Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni

Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in okulunda, öğrencileri ve meslektaşları tarafından tören düzenlendi.