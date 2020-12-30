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Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in okulunda, öğrencileri ve meslektaşları tarafından tören düzenlendi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 13:23
- Güncelleme : 30.12.2020 - 13:40
İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, eski sevgilisi Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürüldü.
Önce boğazından bıçaklanan Aylin Sözer, daha sonra yakılarak yaşamını yitirdi.
Yaşanan bu cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, Sözer'in acı haberini alan öğrencileri ve meslektaşları yasa boğuldu.
Bugün ise Sözer için görevli olduğu okulda veda töreni düzenlendi.
MESLEKTAŞLARI KÜRSÜYE ÇIKTI
Törende ilk olarak Sözer'in fotoğrafının yanına karanfiller bırakıldı.
Sonrasında ise onlarca akademisyen kürsüye çıkarak üzüntülerini ve kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirdi.
Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni