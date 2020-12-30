Euro
9.0868
0.25%
Dolar
7.3921
0.12%
Altın
449.81
0.08%
Borsa
1.477
-0.18%
Bitcoin
215.330
5.17%
EXEN Coin
10.71
-0.74%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C
    Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni

    Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni

    Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in okulunda, öğrencileri ve meslektaşları tarafından tören düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 13:23
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 13:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, eski sevgilisi Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürüldü.

    Önce boğazından bıçaklanan Aylin Sözer, daha sonra yakılarak yaşamını yitirdi.

    Yaşanan bu cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, Sözer'in acı haberini alan öğrencileri ve meslektaşları yasa boğuldu.

    Bugün ise Sözer için görevli olduğu okulda veda töreni düzenlendi.

    MESLEKTAŞLARI KÜRSÜYE ÇIKTI

    Törende ilk olarak Sözer'in fotoğrafının yanına karanfiller bırakıldı.

    Sonrasında ise onlarca akademisyen kürsüye çıkarak üzüntülerini ve kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirdi.

    Meslektaşlarından Aylin Sözer'e veda töreni

    Meslektaşlarından Aylin Sözer e veda töreni #1

    Meslektaşlarından Aylin Sözer e veda töreni #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir