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    Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 isim arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2020 - 09:59
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 09:59
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    Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 savcı ve hakim, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan karar üzerine meslekten ihraç edildi.

    İKİ HAKİME GÖZALTI

    Örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan 11 hakim ve savcıdan 2 hakim ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K., ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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