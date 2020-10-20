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- Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı
Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 isim arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 20.10.2020 - 09:59
- Güncelleme : 20.10.2020 - 09:59
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 savcı ve hakim, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan karar üzerine meslekten ihraç edildi.
İKİ HAKİME GÖZALTI
Örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan 11 hakim ve savcıdan 2 hakim ise düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K., ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.