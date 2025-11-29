Mesud Barzani: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, teşekkürü borç biliyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Cizre’de düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldı.

Sempozyumda konuşma yapan Barzani, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair mesajlar verdi.

"BAŞLADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK"

"Bölgede büyük bir değişim olan barış sürecine değinmek istiyorum" diyen Barzani, "Bu süreç başladığı için çok mutlu olduk.

Gördüğünüz gibi bu sefer süreç çok daha düzenli başladı, çünkü halk, meclis ve partiler devleti destekliyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Süreçte gören alan aktörlere ayrıca değin. Barzani, şunları kaydetti:

Süreci açtıkları için buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye devletine, Türkiye Meclisi’ne, Türkiye halkına teşekkürü borç biliyorum.



Aynı zamanda Sayın Öcalan’a attığı olumlu adımlar için teşekkür ediyorum.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Süreçte üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarına vurgu yapan Barzani, "Buradan şunu açıkça ilan ederim ki biz de bütün gücümüzle bu süreci destekliyoruz, bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız.

Ve inşallah süreç çok iyi bir sonuca ulaşır; hepimiz için hayır ve esenlik getirir" ifadelerini kullandı.