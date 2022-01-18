Mesud Barzani'den, Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde poz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde poz verdi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı.

Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asyadaki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.

HARİTADA, GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNE KÜRDİSTAN İSMİ VERİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.

"AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"

Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuştumak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barzani'nin birlikte poz verdiği Nadine Maenza, Birleşik Devletler Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (USCIRF) ve Patriot Voices topluluğunun başkanlığını yürütüyor.