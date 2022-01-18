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    Mesud Barzani'den, Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde poz

    Mesud Barzani'den, Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde poz

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 18:56
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    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı.

    Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asyadaki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.

    HARİTADA, GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNE KÜRDİSTAN İSMİ VERİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

    Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.

    Mesud Barzani den, Türkiye nin bölündüğü haritanın önünde poz #1

    "AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"

    Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuştumak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Barzani'nin birlikte poz verdiği Nadine Maenza, Birleşik Devletler Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (USCIRF) ve Patriot Voices topluluğunun başkanlığını yürütüyor.

    Mesud Barzani den, Türkiye nin bölündüğü haritanın önünde poz #2

    Mesud Barzani den, Türkiye nin bölündüğü haritanın önünde poz #3


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