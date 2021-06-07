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    Mesut Barzani peşmergelerini öldüren PKK'ya karşı intikam sözü verdi

    Mesut Barzani peşmergelerini öldüren PKK'ya karşı intikam sözü verdi

    PKK'nın peşmergeye yönelik saldırısı sonrası Barzani, açıklamalarda bulunarak "Peşmergeleri öldürenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:26
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    Terör örgütü PKK, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurarak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı.

    IKBY Başkanı Mesud Barzani de bugün, PKK’lıların saldırısı nedeniyle ölen ve yaralanan peşmergelerin aileleri ile telefonda görüştü.

    İNTİKAM YEMİNİ

    Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, peşmergelerin ailelerine, “Ölenlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum.” diyen Barzani, “Peşmergeyi öldürerek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak.” ifadelerini kullandı.

    Hastanede tedavid gören yaralı Peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

    Mesut Barzani peşmergelerini öldüren PKK ya karşı intikam sözü verdi #1

    Mesut Barzani peşmergelerini öldüren PKK ya karşı intikam sözü verdi #2

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