Mesut Barzani'den PKK uyarısı: Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur

AA

Türkiye-Irak ilişkileri, son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY ile yapılan görüşmeler sonrası terör örgütüne yönelik mücadele hız kazanmaya başladı.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Erbil merkezli Şems TV’ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin işaretlerinin görüldüğünü ancak bu kadar erken çökmesinin beklenmediğini belirten Barzani, "Esasında rejim 2011'de çöküyordu fakat İran, Rusya ve Lübnan Hizbullahı onu ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ"

Barzani, "Şu ana kadar Suriye yöneticilerinden duyulan şeyler çok iyi fakat uygulamasının da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını bekliyoruz. Kürtler de bu ülkede barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir." diye konuştu.

"PKK'NIN SURİYE KÜRTLERİNİ BIRAKMA ZAMANI GELDİ"

Kamışlı'ya uygun zaman ve fırsatta gitmek istediğini dile getiren Barzani, "PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur." dedi.

Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak da kimseye karşı vetoları olmadığını ve kabinenin 2 ay içinde kurulabileceğini, Irak seçimlerine kadar uzamayacağını aktardı.

"KÜRTLER VE TÜRKLER ARASINDA KARDEŞLİĞİ VURGULADIK"

IKBY ile Türkiye ilişkilerin iyi olduğu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu vurgulayan Barzani şöyle devam etti: