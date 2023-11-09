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İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın baskınını gerekçe göstererek başlattığı karşı saldırıda 34 gündür 11 binden fazla sivili katletti.

Her gün tonlarca bombanın atıldığı Gazze'nin kuzeyi harabeye dönerken, Filistinlilerin gitmeye zorlandıkları güney de bombaların hedefi oluyor.

İsrail ordusu, "Gazze'ye girdik" videolarına bir yenisini daha ekledi.

Görüntülerde İsrailli askerler, bir direğe geçirilmiş İsrail bayrağı etrafında israil marşını söylüyor.

Mesut Hakkı Caşın: "İsrail'in basit propagandalarından biri daha"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk'te Semiha Şahin'in dunduğu Akıl Çemberi'nde görüntüleri yorumladı. Caşın, İsrail ordusunun her zamanki gibi basit propagandalara girdiğini, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki Iwojima kuşatmasına atıfta bulunarak bir mizansen düzenlendiği yorumunda bulundu.

Caşın'ın açıklamaları şöyle:

Bu bayrak, 2. Dünya Savaşı'nda Mart-Şubat 1945'teki İwojima muharebesini ifade ediyor. 12 bin km2'lik küçük bir adadır. Amerikan harp tarihinde en fazla zaiyat verdikleri yerdir. Ancak şöyle bir husus var; İwojima adası, tıpkı Gazze'deki gibi tünellerle dolu. Japon ordusu burada çok sıkı bir tünel muharebesi, savunma yaptı.



Washington'a gittiğinizde böyle bir tören vardır. Askerler bayrağı öyle dikerler. japonya'nın yenildiğinin simgesidir. İsrail de dünyaya "ABD, Japonya'yı nasıl tünellerde yendiyse biz de burada Hamas'ı yendik" mesajı veriyor.



ABD genelkurmayı, Japonya'ya çıkarma yaparsak 250 bin asker kaybederiz dedi. Çünkü İwojima için 12 bin asker kaybettiler. Ne yaptılar? Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attılar ve zafer meşruiyet kazandı. Bugün Gazze'ye atılan bombalar Hiroşima'dan 2 misli daha fazladır.



Burayı almış olasalar, alanı gösterirdi. Nerede hendekteki askerler? Ele geçirdikleri silahlar yok. Burası büyük ihtimal emniyetli bir bölge. Burada bu görüntülerle dünyaya mesaj veriyorlar.



Askeri olarak da propaganda olarak da hiçbir kıymeti yok. Bence madara oldular.