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    Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatini paylaştı

    Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatini paylaştı

    Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:22
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    Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaştı.

    Turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil 154 gün sonra sahalara döndü.

    Bilindiği üzere Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında forma giymişti.

    Sosyal medya hesabından yayınladı

    Karşılaşmanın ardından ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    Mesut'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir kol saati olduğu görüldü.

    Mesut Özil paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojisini koymayı da ihmal etmedi.

    Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatini paylaştı #1


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