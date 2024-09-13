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Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’nde cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.