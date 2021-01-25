Mesut Özil imza töreni ne zaman, saat kaçta? Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir?

Mesut Özil imza töreni ne zaman, saat kaçta? Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza töreni sarı lacivertli taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, törene dair detayları sevenleriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin 2021 yılının en çok konuşulacak transferlerinden birisi olan Mesut Özil'in imza törenine dair detaylar merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin görkemli bir tören hazırlığında olduğunu tahmin eden taraftarları, imza töreni ne zaman, saat kaçta? sorusuna cevap arıyordu.

Beklenen cevap Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından destekçilerine iletildi.

Mesut Özil'in imza töreninin statta yapılması bekleniyor.

Peki imza töreni hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar..

MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." denildi.

MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NASIL İZLENİR?

Başkan Ali Koç'un helikopteriyle Ülker Stadı'na götürülecek olan Mesut'un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı öğrenildi.