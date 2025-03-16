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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Almanya Düsseldorf'ta düzenlediği sahur programına katıldı.

Burada gençlerle bir araya gelen Mesut Özil, hem kısa bir konuşma gerçekleştirdi hem de gençlerin sorularına yanıt verdi.

Önce futbol üzerine gençlerle sohbet eden Özil, ardından ise neden siyasete girdiğinden bahsetti.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALACAK MI

Özil, "Belki Real Madrid'de de birkaç yıl daha oynayabilirdim. Orada yaşananlardan dolayı bırakmıştım. Kariyerimde birkaç yıl daha oynamak isterdim." dedi.

Özil, ilerde Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev alıp almayacağının sorulması üzerine, Fenerbahçe hastası olduğunu belirterek "Ben Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm. Ama görev almayı düşünmüyorum. Başka projeler var. Ama 'hayır' demiyorum. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, her zaman destek vereceğim." diye konuştu.

NEDEN AK PARTİ'DE SİYASETE GİRDİĞİNİ ANLATTI

AK Parti'de siyasete girmesine de değinen Özil, "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum." şeklinde konuştu.

Mesut Özil, siyasete girmesine ilişkin futbolcu arkadaşlarından çok destek aldığını dile getirerek, "Bu konuda hatta geç kaldığımı söylediler. Çok daha önce siyasete girmem gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

"ANTRENÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Profesyonel olarak antrenörlük yapmayı düşünmediğini aktaran Özil, "Mesut Özil spor akademisi kuracağım. Ben gençlerle bir arada olmak, onların elinden tutup kendilerini, vatanlarını, milletlerini dünyada temsil etmelerini istiyorum. Türk futbolcuların dünya kulüplerinde görülmesi, hedefim bu şekilde." dedi.

Özil, Lionel Messi'yle karşılaştırdığında Christian Ronaldo'yu daha çok beğendiğini kaydederek, onunla beraber top oynadığını hatırlattı. Mesut Özil, "Ama ben Türk futbolculardan yanayım, onları destekleyip başarılı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

"ALMANYA'YI SEVİYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmayı düşünmediğini vurgulayan Özil, ancak Türk futbolunu ayağa kaldırmak için elinden geleni yapacağını aktardı.

Özil, Almanya hakkında bakış açısının değişmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Alman medyasıyla sorunlar yaşadım. Almanya'yı seviyorum, burada ekmek paramı kazandım. Bana imkan verdiler, burada yetiştim. Ben de bazı günlerde yoruluyordum ama pes etmiyordum."