Mesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a: Vatanıma olan bağlılığım tartışma konusu olamaz

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı.

Özel, ayrıca 2 Nisan günü ülke genelinde bir tüketim boykotu düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yapılan bu boykot çağrısına sessiz kalmayan Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"MİLLİ MARKALARIMIZA ZARAR VERMEYELİM"

"Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım" diyen Mesut Özil'in paylaşımına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yorum yaptı.

Başarır, "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" diye sordu.

Mesut Özil ise bu soru karşısında sessiz kalmadı.

"VATANIMA BAĞLILIĞIM TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ"

Mesut Özil yaptığı paylaşımda şöyle dedi: