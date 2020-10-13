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    Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek paylaşımı

    Mesut Özil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 21:15
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    Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek paylaşımı

    Kardeş ülke Azerbaycan, bir süredir Ermenistan'a karşı yürüttüğü haklı davasını devam ettiriyor.

    Azerbaycan, kendi topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda son sürat devam ederken, kardeş ülkeye bir destek de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den geldi.

    MESUT ÖZİL'İN AZERBAYCAN'A DESTEK PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

    Ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşım çok kısa bir sürede binlerce beğeni aldı.

    Mesut Özil den Azerbaycan a destek paylaşımı #1

     

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