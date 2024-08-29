Mesut Özil'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Haber Merkezi

Futbolu bıraktıktan sonra yaptığı spor paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyan Mesut Özil'den sürpriz bir ziyaret geldi..

Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMLA GÜZEL SOHBET"

Görüşmede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özil, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet..

Mesut Özil'in Bahçeli olan paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı..