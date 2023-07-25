Mesut Özil'in dövmesinden rahatsız oldular: Ödülü geri istendi Mesut Özil'in vücuduna üç hilal ve bozkurt işaretini dövme yaptırmasının ardından oyuncuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü geri talep edildi.

İHA

Almanya Milli Takımı’nın eski 10 numarası Mesut Özil, yeni dövmesiyle gündem oldu.

Göğsüne üç hilal ve bozkurt dövmesi yaptıran futbolcu, Almanya’da tartışmaya neden oldu.

Dün Alman basınında Özil'e yönelik ağır eleştiriler yapılmıştı.

Öyle ki, Özil'in yaptırdığı dövmenin aşırı sağı temsil ettiğini ve 'Bozkurt' sembolünün Alman Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir sembol olarak tanındığını ifade etti.

Bazı siyasetçiler ise dövmesinden dolayı Özil'i eleştirdi.

"Mümkünse Özil'e verilen ödül geri çekilmelidir"

Bu nedenle Federal Meclis Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Milletvekili Philip Krmer konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Krmer, şu ifadeleri kullandı:

Mesut Özil'e verilen Gümüş Defne Yaprağı ödülü, sadece en iyi atletik performansı değil, aynı zamanda özel bir karakter uygunluğunu da gerektiriyor. Dövme yaptırarak bozkurtlara açıkça destek vermek, bu karakter özelliğiyle çelişir. Bu nedenle mümkünse Özil'e verilen ödül geri çekilmelidir.

Krmer, ödülün her şeyden önce bir rol modeli işlevi olduğunu ve sporun bütünleştirici etkisini yansıttığını dile getirdi.

En prestijli spor ödülü

Oyuncuya verilen ödül, Almanya'nın en prestijli spor ödülü olarak biliniyor.

Gümüş Defne Yaprağı Ödülü, Mesut Özil'e, 2014 yılında Federal Şansölye Angela Merkel'in huzurunda dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından takdim edilmişti.

Özil, 2018 yılında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle bazı siyasi çevreler tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Mesut Özil, bu nedenle Alman milli takımı kadrosundan çıkarılmıştı.