Programında belediyeler tarafından sokaklara bırakılan hayvanlar için tepki gösteren Mesut Yar, Avrupa ülkelerini örnek göstererek konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Star TV ekranlarında sabah haberleri sunan Mesut Yar, programında sokak hayvanları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz gün Trabzon'da kavga ettiği eşine öfkelenerek evlerinde besledikleri kediyi duvara fırlatan şahsı gündeme getiren Mesut Yar, daha sonra Twitter üzerinden gelen şikayetleri okudu.

Mesut Yar, Çatalca'da yaşayan bir vatandaşın bölgeye çok sayıda sokak köpeği bırakıldığını belirtmesi üzerine canlı yayında isyan etti.

"O AÇ HAYVANLAR ÇOLUK ÇOCUK YARALIYOR"

Konuşmasının başında belediyelerin sorumsuzluğuna değinen Yar, şu ifadelere yer verdi:

"Çatalca bölgesine sokak köpeği bırakan herhangi bir başka belediye bıraktığı sokak köpeği kadar Allah'ından bulsun. Bu kadar net söylüyorum. Biliyoruz alıyor bazı belediyeler sınıra bırakıyorlar 'benden çıksın' diyorlar. O aç hayvanlar sonra insanlara saldırıyor. İnsanların çoluğu çocuğu yaralanıyor ve biz burada haberi verip ortasını almaya çalışıyoruz.

Mesut Yar: Hangi modern ülkede sokakta hayvan var?

"BU TOPLUMSAL BİR SORUN"

Sonra birileri kalkıp samimiyet samimiyet diye bağırıp çağırıyor. Geçiniz efendim, geçiniz. Bu toplumsal sorun, bu bir kamu yönetimi sorunu, bu bir şekilde üstesinden gelinmesi gereken bir durum.

"HANGİ MODERN ÜLKEDE SOKAKTA HAYVAN VAR"

Çıktığınız modern ülkelerin hangi sokağında sokak hayvanlarına rastlayabilirsiniz. İnsanlar alırlar evlerinde beslerler, insan gibi gezdirirler, insan gibi bakarlar. Onların da yaşam alanları vardır, orada daha özgür daha insandan uzak, daha böyle zulümden uzak yaşam yaşar hayvancıklar. O özgürlüğü önce insanımıza, sonra hayvanımıza, çocuğumuza, bitkimize, kadınımıza her şekilde vermek durumundayız..."