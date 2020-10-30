Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

2 aya yakın bir süredir hastanede Akciğer kanseri tedavisi gören eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'dan vefat haberi geldi.

Akciğer kanseri ve beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYORDU

Mesut Yılmaz'ın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mesut Yılmaz'a rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Koca, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

6 Kasım 1947 yılında dünyaya gelen Ahmet Mesut Yılmaz, 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır.

Ahmet Mesut Yılmaz, 1991-2002 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

ANAP Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır.

İlk defa 1983 Türkiye Genel Seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir.

ÖZAL HÜKÜMETİNDE BAKANLIK

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.

1995 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir.

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır.

İSTİFA ETTİ

Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir.

15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir.

YARGILANDI

2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır.

Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.