Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi?

Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Özellikle 90’lı yıllarda politik gündemin ilk sıralarında yer alan isimlerden olan Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz hangi hastalıkla mücadele ediyordu?

MESUT YILMAZ KİMDİR?

6 Kasım 1947 doğumlu Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi.

1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

1975 yılında Berna Hanım (d. 1953) ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979-ö.2017) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu.



1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Genel Başkan yardımcılığı yaptı.

İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak Meclise girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi.

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı.

Partisi 2002 Türkiye Genel Seçimleri'nde Meclis'e giremeyince istifa etti. 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi.

15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti.

2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu.

MESUT YILMAZ'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.