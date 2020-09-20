Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında eşi Berna Yılmaz bilgi verdi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında alındı. Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede eşi Berna Yılmaz eşi Mesut Yılmaz'ın öldüğü şeklinde çıkan iddiaları yalanladı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Dün akşam sosyal medya hesaplarından ise Mesut Yılmaz'ın öldüğü şeklinde çıkan iddialar, kısa sürede yayılmıştı.

Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Mesut Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını, tedavisinin hastane odasında sürdüğünü söyledi.

"ODASINDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

CNNTürk muhabiri Ceylan Sever, Berna Yılmaz ile görüştüğünü belirterek, “Mesut Yılmaz’ın hastane odasında kendisine refakat eden eşi Berna Yılmaz’la telefonla görüşme fırsatı yakaladım ve kendisine eşinin sağlık durumunu sorduğumda bana Mesut Yılmaz’ın hastane odasında tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda olmadığını belirterek, hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi” dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DA YALANLADI

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.