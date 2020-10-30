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    Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni detayları belli oldu

    Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 1 Kasım Pazar günü öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 13:52
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    Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni detayları belli oldu

    Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın cenazesi ile ilgili bilgileri paylaştı.

    YILMAZ'IN CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

    Mesut Yılmaz'ın cenazesinin, Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği açıklandı.

    Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, Yılmaz'ın cenazesi ile ilgili açıklama yaptı, "Pazar günü saat 12.00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazını kılacağız." dedi.

    Mesut Yılmaz ın cenaze töreni detayları belli oldu #1

    Mesut Yılmaz ın cenaze töreni detayları belli oldu #2

    Mesut Yılmaz ın cenaze töreni detayları belli oldu #3

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