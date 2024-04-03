Meta uygulamaları çöktü: Erişim problemi yaşanıyor

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'a dünya çapında erişim sorunu yaşandı.
Sosyal medya devlerine giriş yapamayan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı.
Saat 21:00'den itibaren kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken 'şifre yanlış' hatası aldı.
Teknik sorun olduğu düşünülüyor
Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti.
Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.
Sorun çözüldü
Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.
Yaklaşık 30 dakika sonra Instagram, Facebook, WhatsApp'taki sorun düzeldi.
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