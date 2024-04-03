Meta uygulamaları çöktü: Erişim problemi yaşanıyor Popüler sosyal medya ağı WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından Meta uygulamalarında sorun giderildi.

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'a dünya çapında erişim sorunu yaşandı.

Sosyal medya devlerine giriş yapamayan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı.

Saat 21:00'den itibaren kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken 'şifre yanlış' hatası aldı.

Teknik sorun olduğu düşünülüyor

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti.

Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

Sorun çözüldü

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Yaklaşık 30 dakika sonra Instagram, Facebook, WhatsApp'taki sorun düzeldi.