Manisa'da kaçak göçmen çalıştıran işletme sahibine 1,5 milyon TL ceza kesildi Ekiplerin düzensiz göçmen sorunu kapsamında 2 iş yerinde 34 kaçak göçmen yakalandı. İşletme sahibine 1,5 milyon lira ceza verildi.

DHA

Kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Düzensiz göçmenlere yönelik son operasyon ise Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirildi.

Metal sanayi sitesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla arama düzenlendi.

34 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan aramada, 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler, harekete geçerek göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerini başlattı.

1,5 milyon TL ceza verildi

İş yerinin sahibi T.S.'ye ise izinsiz işçi çalıştırarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1,5 milyon lira idari para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)