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    Mete Gazoz, Paulo Coelho'ya teşekkür etti

    Mete Gazoz, Paulo Coelho'ya teşekkür etti

    Yazar Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu, Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönen Mete Gazoz'a adadı. Gazoz, Coelho'ya ''Senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim'' yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 00:58
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 01:25
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    Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu dün, Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönen milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

    Ünlü yazara teşekkürlerini ileten Mete Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" dedi.

    Mete Gazoz, Paulo Coelho'ya teşekkür etti VİDEO

    ''BU DA BENİM OKÇULUK ESERİM''

    74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

    Mete Gazoz, Paulo Coelho ya teşekkür etti #1

    ''SENDEN BU SÖZLERİ DUYDUĞUMA ÇOK SEVİNDİM''

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım. Her şey gönlünce olsun" sözlerini kullandı.

    Mete Gazoz, Paulo Coelho ya teşekkür etti #2

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