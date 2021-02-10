Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Gara operasyonunun özellikleri bakımından, Kandil'e düzenlenecek olası operasyonun bir ön gösterimi olduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Cnn Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Mercek Altında programına katıldı.

Yarar, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen PKK'ya yönelik operasyonu ve Sincar'da PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım'ın yakalanmasını değerlendirdi.

Gara operasyonunun, Türkiye ile bağlantısı olmayan bir bölgede düzenlenmesi bakımından önem arz ettiğini söyleyen Yarar, PKK'nın jojistiğinden sorumlu üyesinin yakalanmasıyla da PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin Türkiye'nin avucunun içine düştüğünü söyledi.

"GARA, KANDİL'İN ÖN GÖSTERİMİ"

Gara operasyonunun olası Kandil operasyonunun bir ön gösterimi mahiyetinde olduğunu söyleyen Yarar, "Ha Sincar'a girmişsiniz ha oradaki lojistiğin başındaki adamı almışsınız. Artık bütün koordinatları biliyorsunuz. Nereden geldiğini biliyorsunuz. İkmal yollarını biliyorsunuz. Nereden karşıya geçtiklerini biliyorsunuz. Talebi ve dış bağlantılarını biliyorsunuz. O kadar kritik bir kişiyi alıp getirmişler ki. Şu anda PKK'nın bölgedeki lojistik faaliyetleri Türkiye'nin avucunun içinde. İki tane önemli operasyondan bahsettim; Gara. Türkiye'den bağımsız bir alanda bugüne kadar yapılmış olan en kritik operasyondan bahsettik. Bu şunun da işareti. Bu tip operasyon Kandil'e yapılacak operasyonun küçük bir provası. Çünkü Kandil'in de Türkiye ile bağlantısı yok. Kandil'de bulunan terörist sayısı, Gara'dakinden daha fazla değil. Gara operasyonu kendi içinde o kadar çok şifreyi ve ilki barındırıyor ki, Amerikalılar olsaydı bunun üzerine 5 tane film çevirmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Mete Yarar: Gara, Kandil operasyonunun küçük bir provası VİDEO