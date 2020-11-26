Mete Yarar kimdir? 'Fare' tartışmasıyla gündeme gelen Mete Yarar'ın görevi nedir?

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, kendisine fare diyen Deniz Zeyrek'e kızarak Habertürk yayınını terk etti. Yaşanan bu tartışmanın üzerine Mete Yarar hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasına girdi.

Emekli subay Mete Yarar, katıldığı programlardaki yorumlarıyla ve bakış açılarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim olmuştur.

Son olarak dün akşam Habertürk'ye yayına çıkan aynı zamanda Güvenlik Politikaları Danışmanı Mete Yarar, Sözcü Gazetesi Deniz Zeyrek ile tartışarak yayını terk etti.

Tartışma anları sosyal medyaya damgasını vururken, Mete Yarar kimdir, nereden emekli, hangi görevi yapmaktdır gibi sorular merak edilmeye başladı.

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 Samsun’da dünyaya geldi. 1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı.

Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk şirkette Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kurduğu şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizi hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı.

2004’ten beri özellikle Irak’ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdi. Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı ve program konukluğu yapmaktadır.

Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapmaktadır.

2015 tarihli 60 Yıllık İttifakta Son Gün adlı bir romanı ile 2016 tarihli Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz adlı bir inceleme kitabı vardır. Ayrıca bir röportajında, Arap Baharı’nı, başlayacağı yerden nasıl olacağına kadar doğru tahmin eden 2020’ye kadar yaşanabilecek olayları ve yol haritasını yazdığı ama yayınlatmadığı 2006 tarihli bir kitabı da olduğunu açıklamıştır.

TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi. Eşinden boşanan Yarar’ın bir oğlu bulunuyor.

METE YARAR FARE OLAYI NEDİR?

Habertürk yayınında Gazeteci Deniz Zeyrek ile Mete Yarar arasında tartışma yaşandı. Ankara’dan yayına bağlanan Zeyrek, “Başka var mı konuşacak” demesi üzerine Yarar, “12’den sonra kabağa dönüşüyor” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Zeyrek, “Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“Katılıyorum katılıyorum” diye yanıtını geçiştiren Yarar’ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü. İlerleyen dakikalarda Yarar programın sunucusu Veyis Ateş’in sözünü kesti ve şunları ifade etti:

"Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim. Ben ona kabak dedim, adam adam gibi fare lafını geri alsın. Edepse son kez söylüyorum fare lakabı takarak, ben sana kabağa dönüş dedim. Edep dersi verdiğin adama bak ya. Geçen Hafta Nedim Şener’e ayar veriyordun. Lafa bak ya, fare. Bir daha senin olduğun programa çıkan… Bu kadar. Tamam arkadaşım. Senin ayarın bu."

Zeyrek, “Dinler misin lütfen” diye ara girdiğinde ise Yarar şöyle devam etti:

"Ne dinleyeceğim seni? Senin ayarın bu, seviyen bu."

Yarar daha sonra programı terk etti.