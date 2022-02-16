Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı

Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı

Yurt genelinde yağış beklenmediği yönünde açıklama yapan Meteoroloji, cuma ve cumartesi günlerinde 15 ilde kar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftayı kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.

Yayınlanan raporda yurt genelinde yağış beklenmediği bilgisi yer aldı.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, cuma ve cumartesi günleri için uyarı verildi.

15 İLE KAR UYARISI

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava kaydedildi. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Kar beklenen iller ise şu şekilde sıralandı:

Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

GECE BUZLANMA, DON VE SİS BEKLENİYOR

Aynı zamanda Meteoroloji'nin raporuna göre bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

BATI KESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 15

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

16 Şubat Çarşamba

17 Şubat Perşembe

18 Şubat Cuma

19 Şubat Cumartesi

20 Şubat Pazar