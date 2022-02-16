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    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı

    Yurt genelinde yağış beklenmediği yönünde açıklama yapan Meteoroloji, cuma ve cumartesi günlerinde 15 ilde kar beklendiğini duyurdu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:36
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    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftayı kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.

    Yayınlanan raporda yurt genelinde yağış beklenmediği bilgisi yer aldı.

    Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, cuma ve cumartesi günleri için uyarı verildi.

    15 İLE KAR UYARISI

    Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava kaydedildi. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #1

    KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

    Kar beklenen iller ise şu şekilde sıralandı:

    Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

    GECE BUZLANMA, DON VE SİS BEKLENİYOR

    Aynı zamanda Meteoroloji'nin raporuna göre bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

    Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #2

    BATI KESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

    İstanbul: Parçalı bulutlu 11

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

    Adana: Parçalı bulutlu 19

    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

    Diyarbakır: Az bulutlu 15

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #3

    16 Şubat Çarşamba

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #4

    17 Şubat Perşembe

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #5

    18 Şubat Cuma

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #6

    19 Şubat Cumartesi

    Meteoroloji, 15 ile kar uyarısı yaptı #7

    20 Şubat Pazar


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