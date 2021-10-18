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Meteoroloji 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftanın hava durumu tahmini raporuna göre, bugünden itibaren Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.