Meteoroloji, 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Hasar ve kayıp oluşturma riski bulunan meteorolojik hadiseler nedeniyle, 31 il için turuncu, 18 il için ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurt genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, ulaşımda ve günlük hayatta yaşanabileceklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Paylaşılan tahminlerde, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

RÜZGARIN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskinin bulunduğu belirtildi.

TOZ TAŞINIMININ GÖRÜLECEĞİ BÖLGELER

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımının görüleceği ifade edildi.

KUZEY BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Ayrıca, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade edildi.

31 İLE TURUNCU, 18 İLE SARI KODLU UYARI

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hasar ve kayıp oluşturma riski bulunan meteorolojik hadiseler nedeniyle 31 il için turuncu, 18 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu illerde yaşayan vatandaşların ulaşımda ve sosyal hayatta oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmini ise şöyle: