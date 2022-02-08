Meteoroloji 55 kente, sarı ve turuncu kod uyarısı yaptı

Meteoroloji 55 kente, sarı ve turuncu kod uyarısı yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 55 ile sarı ve turuncu kod uyarısı yapılırken, Vali Yerlikaya da İstanbul'da tedbir uyarısı yaptı.

Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Gün içerisinde şiddetini artırması beklenen yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'de etkili olacağı duyuruldu.

Çarşamba gününe kadar süreceği aktarılan fırtına için sarı ve turuncu kod uyarısı yapılırken, Marmara Bölgesi ve İstanbul, turuncu kod uyarısı yapılan bölgeler arasında yer aldı.

55 KENTE UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.

YER YER 60-80 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtanının saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Meteoroloji, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yaptı.

İSTANBUL İÇİN VALİ'DEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün konuyla ilgili bir uyarı yapmıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

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