Meteoroloji açıkladı! Bu gece İstanbul'a yağış geliyor Megakent'te günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur müjdesi verdi. Bu gece saatlerinde beklenen yağışların, perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde 1 ayı aşkın süredir 'Eyyam-ı bahur' sıcakları etkili oldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşları adeta bunalttı.

Öyle ki bu süreçte rekor sıcaklıklar da yaşandı.

Birçok kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu sıcaklıklardan nasibini alan kentlerden biri de İstanbul oldu.

Megakent'te sıcaklıkların giderek artarken, vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek serinletici habere odaklandı.

İstanbul'a yağış geliyor

Bunun üzerine yapılan son değerlendirmede İstanbul'a yağış müjdesi verildi.

Günlerdir etkili olan nem ve sıcak hava, yerini bu gece yağışa bırakıyor.

Perşembe gününe kadar sürecek

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek.

İstanbul ve çevre illerde etkili olacak olan yağışlar, Perşembe günü de devam edecek.