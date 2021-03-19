Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji, perşembe günü Marmara Bölgesi ve İstanbul'da da karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu güncelledi. Buna göre, yeni haftada soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor.

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hava sıcaklıklarında artış görülecek ancak pazartesiden itibaren yurt genelinde yağışlar etkili olacak.

SALIDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR 7-8 DERECE DÜŞECEK

Türkiye genelinde salı gününden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi bekleniyor. Sıcaklaktaki düşüş sonrası yağışların yurdun büyük bölümünde kara dönüşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'A PERŞEMBE GELİYOR

İstanbul'da ise yağışların perşembe günü kar ve karla karışık yağmur şekilnde görülmesi bekleniyor.

Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

Yağışlı havanın cuma gününden itibaren batıdan başlayarak yurdu terk etmesi bekleniyor.