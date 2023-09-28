Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da yağış başladı: 5 gün sürecek... Marmara Bölgesi yağmura teslim oldu. İstanbul'da beklenen yağmur bu sabah saatlerinde kentte etkisini gösterdi. Vatandaşlar sabah saatlerinde yağmura yakalandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, sonbaharın etkisi altına girdi.

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu yurtta, şimdilerde şiddetli rüzgar etkili.

Güneş yerini birçok ilde yağmura bırakmaya başladı.

İstanbul da sıcaklıklardan nasibini alan kentler arasında. Megakent için de beklenen haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur müjdesi verdi.

Megakent'te yağmur başladı

Ardından İstanbullular güne yağmurla başladı. Böylelikle sıcaklıklar 3-4 derece düştü. Yağışların 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Bugün hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Evlerinden işe veya başka yerlere gitmek için çıkan vatandaşlardan kimisi şemsiyeyle yürüyerek ıslamaktan kurtuldu.

Kimi vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarında bekledi.

Trafik kaçınılmaz oldu

Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise çantaları veya kıyafetlerini başlarının üstüne çekerek ıslanmaktan kaçındı.

Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğunun da yağmur nedeniyle yüzde 62 seviyelerine ulaştığı görüldü.

Diğer bölgelerde son durum

Marmara genelinde Edirne'den Sakarya'ya kadar yağmur ara ara kuvvetli olacak. Sıcaklıklar 24-26 dereceye iniyor.

Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'da ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.

İç Anadolu'da Eskişehir tarafı yağışlı. Sivas 29, Eskişehir 27 derece. Hafta sonu yağış bölge genelinde ve daha kuvvetli olacak.

Ege'de yağışlar daha çok iç kesimleri etkilese de kıyılarda da görülecek. Bölgede 3-4 gün boyunca aralıklı yağmur var. Manisa 29, Muğla 26, Bodrum 31 derece.

Akdeniz'de sıcaklık biraz düşüyor, yaylalar bölümünde yağış geçişleri olacak. Cuma akşamı Adana'ya yağmur gelecek. Adana ve Mersin 32, Isparta 27 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'de Düzce, Kastamonu boyunca yağmur var. Bölgede yağışlar 5 gün sürecek. Bolu 25, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 31 derece. Cuma günü Erzurum, Kars kesiminde yağış bekleniyor.