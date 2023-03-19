Meteoroloji alarm verdi! 5 deprem bölgesi dahil toplam 15 kente uyarı Hafta boyunca sel felaketi ile mücadele edilen deprem bölgesinde yeniden turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana felaketlerle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde hissedildi.

Büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Zorlu günlerden geçilirken, yeni bir felaket daha yaşandı.

Depremin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Diyarbakır'da bu kez de sel felaketiyle mücadele başladı.

Can kayıplarına neden olan felakette, çok sayıda araç ve evler sel sularına kapıldı. Cadde ve sokaklar göle döndü, çadır kentleri su bastı.

Meteoroloji'den 15 kente alarm

Sel felaketinin de yaraları sarılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Toplam 15 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Turuncu kodla uyarıldı

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak da turuncu kodla uyarılan illerin arasında aldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Bugünden itibaren etkili olması beklenen yağmurun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.