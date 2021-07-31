Meteoroloji, aşırı sıcaklara dikkat çeken bir harita yayınladı

Önümüzdeki günlerde ülke genelinde hissedilmesi beklenen aşırı sıcaklara yönelik, Meteoroloji tarafından bir harita paylaşıldı. Uzmanlar, önlem çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde beklenen aşırı sıcaklara karşı uyarı yapıldıç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcakların geldiğine dair hava durumu raporu yayınladı.

Ülkeyi etkisi altına alacak sıcaklıkların hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğine dikkat çekildi.

AŞIRI SICAKLARA DİKKAT

Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulundu.

5 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde;

İstanbul 36 derece.

Ankara 34 derece.

İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor.

İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor.

Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

HARİTADA SICAK HAVA HAKİM

Meteoroloji tarafından yayınlanan sıcaklık haritasındaysa özellikle tatil bölgelerinde ve İç Anadolu'daki koyu renkler dikkat çekiyor.

Marmara'da; sıcaklığın 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor.

İç Anadolu'da; hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.

Ege'de; sıcaklık etkisini sürdürüyor. Sıcaklık; Muğla'da 39, Denizli'de 40, Aydın'da 43 derece.

Akdeniz'de; 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.

Karadeniz'de; Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.