Meteoroloji beklenen haberi verdi! İstanbul'da çarşamba günü kar yağacak... Hava sıcaklığının 7 Ocak'tan itibaren düşüşe geçeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak'ta ise megakentte kar yağışının etkili olacağını belirtti. Yağış tahminen 4 gün sürecek.

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Türkiye kavurucu yaz sezonunun ardından “kar” beklentisi içinde.

Ülkenin doğu ve yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, diğer kesimlerinde de bekleyiş sürüyor.

Megakent İstanbulluları yakından ilgilendiren yeni detaylar paylaşıldı.

Öyle ki megakente kar yağışı ile ilgili uyarı üzerine uyarı geliyor.

Kar yağışı haberi bu kez Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi.

Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Buna göre kente kar yağışı 10 Ocak çarşamba günü giriş yapıyor. Yağışın hemen hemen 4 gün süreceği de konuşulanlar arasında.

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul’da karla karışık yağmura dönüşeceğini açıkladı.

Pazar günü soğuk hava dalgası geliyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

MGM açıklamasında devamla şöyle denildi:

Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgenin batısı ve İstanbul'da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yurt genelinde durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.