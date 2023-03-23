Meteoroloji bir kez daha uyardı! Deprem bölgesine kuvvetli yağış geliyor Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Haber Merkezi

Türkiye 6 Şubat'ta deprem, 15 Mart'ta da sel felaketiyle sarsıldı.

İlk olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkımlara ve 50 bini aşkın can kaybına neden oldu.

Bu süreçte depremzedelerin yaralarını sarmak adına devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Toplam 11 ilde hummalı çalışmalara başlandı ve şehirlerin yeniden ayaklanması için mücadele edildi.

Henüz yaralar tam anlamıyla silinmemişken depremin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Malatya ve Hatay'da sel felaketi yaşandı.

Gece saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü.

Çok sayıda araç ve vatandaşlar sel sularına kapılarak felaketi yaşadı.

Deprem bölgeleri uyarıldı

Çadırlar da selden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. Şimdilere bölgelerde iyileştirme çalışmaları ve su tahliyesi çalışmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda bölge halkı, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış..."

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle: