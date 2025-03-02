Meteoroloji: Bugün 5 ilde yağış yüksek kesimlerde kar bekleniyor

ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'ye göre ayrıca Türkiye'nin yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SİS VE PUS

Meteoroloji, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. MGM, çığ ve buzlanma olayının neden olabileceği tahlikelere karşı vatandaşları uyardı.

HAVA SICAKLIKLARI

Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 12, en düşük 1, İstanbul’da en yüksek 13, en düşük 4, İzmir’de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

HATAY

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu

SİVAS

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SİNOP

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

AMASYA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM

Parçalı ve çok bulutlu

KARS

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA

Parçalı ve çok bulutlu

VAN

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA

Parçalı ve çok bulutlu

SAAT SAAT TARKİYE İÇİN GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ