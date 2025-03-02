Meteoroloji: Bugün 5 ilde yağış yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'ye göre ayrıca Türkiye'nin yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
SİS VE PUS
Meteoroloji, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.
ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. MGM, çığ ve buzlanma olayının neden olabileceği tahlikelere karşı vatandaşları uyardı.
HAVA SICAKLIKLARI
Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 12, en düşük 1, İstanbul’da en yüksek 13, en düşük 4, İzmir’de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
HATAY
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu
SİVAS
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SİNOP
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
AMASYA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
TRABZON
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM
Parçalı ve çok bulutlu
KARS
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA
Parçalı ve çok bulutlu
VAN
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA
Parçalı ve çok bulutlu
SAAT SAAT TARKİYE İÇİN GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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