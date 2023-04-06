Meteoroloji deprem bölgesindeki 4 il için sağanak uyarısı yaptı 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıntıdan etkilenen illerde sel felaketi de yaşanmıştı.

Meteorolojiden Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye bir sağanak uyarısı daha geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 6 Nisan Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanağın Osmaniye, Adana'nın kuzey ilçeleri, Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.

Sel tehlikesi var

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.