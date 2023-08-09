Meteoroloji duyurdu! 3 büyükşehir serinleyecek: İzmir, Ankara, İstanbul.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun süredir devam eden aşırı sıcaklıkların ardından müjdeyi verdi. İzmir, Ankara ve İstanbul'da serin hava etkili olmaya başlayacak.

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'Eyyam-ı bahur' sıcakları yurdu terk etti.

Geçtiğimiz aydan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı zor anlar yaşattı.

Öyle ki bu süreçte rekor sıcaklıklar da yaşandı.

Birçok kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu sıcaklıklardan nasibini alan kentlerden biri de İstanbul oldu.

Megakent'te sıcaklıklar giderek artarken, vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek serinletici habere odaklandı.

Beklenen haber ise geldi. Yurdun birçok noktasında hava sıcaklıkları mevsim normallerine iniyor.

Yurdun doğusu kavrulmaya devam edecek

Bu kapsamda Marmara’nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde 1 hafta boyunca sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı bölgesi hafta boyunca rahatlarken, Doğu ve Güney Doğu ise 45 derece sıcaklıklarla mücadele etmeye devam edecek.

3 büyükşehir serinleyecek

Konuya ilişkin hava durumu tahminini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, 3 büyükşehir için serinletici bir bilgilendirme yaptı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da bunaltıcı sıcaklıkların sona ereceği belirtildi.

"İstanbul'da yine sıcaklıklar mevsim normallerine indi"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da bugünden itibaren bu 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü var. Ankara'da yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine sıcaklıklar mevsim normallerine indi; 28-30 dereceler arasında. İzmir'deki sıcaklıklar da 34-35 dereceler civarında seyretmeye devam edecek.

Öyle ki, dün gece saatlerinden itibaren Megakent'te şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgarlı hava, bugün de devam ederek İstanbulluları adeta rahatlattı.