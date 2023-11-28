Haberler



Gündem



Meteoroloji duyurdu! Bugünden itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Bugünden itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak Yarından itibaren soğuk hava etkisini kaybedecek. Türkiye, ılık ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklık artışı, öncelikle batı ve kuzey kesimlerde görülecek. Bugün batı bölgelerde, yarı ise doğu kesimlerde sıcaklık mevsim normallerine yükselecek.