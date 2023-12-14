Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ile birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini duyurdu. Cumartesi günü Trakya'daki illerimiz ve İstanbul'un batısında kar yağışı bekleniyor.

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Türkiye'de ani hava değişimleri yaşanacak.

Perşembe ve cuma günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftanın son iş günlerine yönelik yapılan açıklamada, "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklıklar cumartesiden itibaren hissedilir derecede azalacak

Hafta sonuna ilişkin değerlendirmede ise "Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul'da kar yağabilir

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Trakya'daki illerimizde kar yağışının etkili olması beklendiğini belirtti.

Ökten, sosyal medya hesabından, "Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Cumartesi ve pazar günleri de etkili olacak. Trakya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve örtü yapacak. Edirne'de 20 cm kar örtüsü mümkün. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un en batısı ve Aydos gibi yerler kar alacak" şeklinde paylaşım yaptı.