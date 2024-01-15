Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu yeniden kar geliyor... Yeni hafta için yapılan değerlendirmede yurt genelinin yağışlı bir hava ile karşılaşacağı belirlenirken, hafta sonu itibarıyla kar yağabileceği de tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde kış esintileri hissediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta hava durumu ile ilgili yeni hafta için değerlendirmede bulundu.

Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kesimleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak , Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağı şeklinde olacak.

Ülke genelinde yağış

Hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yarın ülke genelinde yağış etkili olacak.

Yağışların Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Marmara'nın Güneyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun içi kesimlerinde kar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Ege Bölgesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, iç, batı ve güney kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kar, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Perşembe günü yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Hafta sonu yeniden kar geliyor

Cuma günü ise yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz Bölgesi ve Batı Karadeniz’de yağmur geçişleri etkili olacak.

Hafta sonu yağışlı sistem yeniden yurt genelini etkisi altına alcak.

Yağışların hafta sonu ülke genelinde kar şeklinde olması bekleniyor.