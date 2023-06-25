Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı süresince yurt genelinde güneşli bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılması ile tatil planları yapan vatandaşların sayısı da arttı.

Tatil için sayılı günler kalmasıyla tatil beldelerine veya memleketlerine gidecek vatandaşlar, hava durumunu şimdiden araştırmaya başladı.

Meteoroloji hava tahmin raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İlk gün güneşli hava hakim

Bayramın birinci günü yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yağış geçişleri görülecek.

İkinci günü yer yer yağışlar görülecek

Bayramın ikinci günü yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış görülecek.

Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bayramın üçüncü günü açık hava etkili olacak

Bayramın üçüncü günü, yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.