Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı’nın ilk gününde ülke geneli sıcaktan kavrulacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk gününde birçok ilde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyredeceğini belirtirken, ikinci gününde ise yağışlı havanın etkili olacağını kaydetti.

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Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılması ile tatil planları yapan vatandaşların sayısı da arttı.

Dün başlayan tatilin ardından yollara düşen milyonlarca vatandaşlar, bayramda hava durumunun nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; yağışlı hava ve sıcaklıklar bir arada yaşanacak.

Bayrama güneşli ve yağmurlu giriş yapılacak

27 Haziran arife günü, Doğu Karadeniz’de gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde ise hafif bir yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Geriye kalan tüm bölgeler ise güneşli havayla bayrama giriş yapacak.

28 Haziran bayramın ilk günü ise yurt geneli adeta sıcaklıktan kavrulacak. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık seviyesinin 40 dereceye kadar çıkması de bekleniyor. Doğu Karadeniz ise bayramı hafif yağışlı geçirecek.

İstanbul, 2. günü yağışla geçirecek

29 Haziran’da da yağışlı hava Marmara Bölgesi’ne de yayılması bekleniyor. Bayramın ikinci günü Megakent İstanbul başta olmak üzere bölgenin büyük bölümü yağışlı olacak.

Üçüncü ve dördüncü günündeyse yağmur, Karadeniz’in büyük bir bölümünü etkileyecek. Diğer bölgelerde de hava güneşli olacak.