Meteoroloji duyurdu! Sıcak havalar geri geliyor Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren artacak. Yaz günlerini aratmayacak sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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ensonhaber.com

Türkiye eylül ayına girilmesiyle birlikte biraz olsun serinledi.

Ancak son yapılan tahminlerine göre, kavurucu sıcaklıklar geri geliyor.

40 dereceye kadar çıkacak

Tüm yurtta etkili olması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

"Sıcak hava 27 Eylül'e kadar sürecek"

Ensonhaber canlı yayına katılan Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Kerem Ökten, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yeni bir sıcak havanın etkisi altına gireceğini belirten Ökten, şunları söyledi:

Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normalleri üzerinde olacak. 27 Eylül'e kadar sürecek.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları hava sıcaklıklarıyla ilgili uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi: