Meteoroloji editörü Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenazesi toprağa verildi. Obur'un cenazesine çok sayıda seveni katıldı.

AA

Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Abur 15 Eylül Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur’un cenazesi bugün Üsküdar’daki Şakirin Camii’ne getirildi.

Eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti

Taziyeleri, eşi Hülya Abur ile kızları İlke ve Ekin Abur ve oğlu Baran Abur kabul etti.

Çok sayıda seveni katıldı

Cenaze törenine Abur ailesinin yakınları ile Gökhan Abur'un meslektaşları katıldı.

Gökhan Abur'un eşi Hülya Abur da cenaze namazında saf tuttu.

Güçlükle ayakta duran Hülya Abur'u oğlu teselli etti.

Toprağa verildi

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abur’un cenazesi Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gökhan Abur hakkında

Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.

Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.

Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.

1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.

Sanatçı yanıyla öne çıktı

Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.

1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.

Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.

Abur, 3 çocuk babasıydı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)